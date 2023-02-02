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سعر الدولار يقفز من جديد في البنك المركزي

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الدولار
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الخميس، 02-02-2023 12:08 م

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 2-2-2023 بالبنوك المصرية، حيث سجل سعره فى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر 30.05 للشراء، 30.15 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib سجل 30.15 جنيه للشراء، 30.25 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.13 جنيه للشراء.

 

30.23 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.05 جنيه للشراء.

 

30.15 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

30.05 جنيه للشراء.

 

30.15 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.15 جنيه للشراء.

 

30.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.15 جنيه للشراء.

 

30.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.20 جنيه للشراء.

 

30.25 جنيه للبيع.

 

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