سعر الدولار يقفز لأعلى سعر أمام الجنيه منذ 6 سنوات

الإثنين، 25-07-2022
03:09 م
اقترب سعر صرف الدولار
أمام الجنيه
المصري من مستوى 19 جنيها في البنك المركزي، وكذلك البنك الأهلي وبنك
مصر.
وحسب الأرقام المعلنة،
فإن الدولار
يقترب من هذا السعر لأول مرة منذ عام 2016 عندما تم تحرير سعر الصرف
وتعويم الجنيه
المصري أمام الدولار
.
وسجل سعر الدولار
اليوم في البنك المركزي المصري 18.88 جنيه للشراء، 18.98 جنيه للبيع، أما في البنك
الأهلي المصري فقد سجل سعر الدولار
18.89 للشراء و18.95 للبيع، وفي بنك مصر سجل
سعر الدولار
18.89 لشراء و18.95 للبيع.
سعر الدولار
فى بنك الإسكندرية
18.87 جنيه للشراء.
18.97 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.91 جنيه للشراء.
18.97 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.94 جنيه للشراء.
18.97 جنيه للبيع.