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سعر الدولار يعاود الصعود في البنوك ويسجل هذا الرقم

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سعر الدولار يعاود الصعود في البنوك ويسجل هذا الرقم

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الثلاثاء، 28-05-2024 01:44 م


عاود سعر الدولار الارتفاع مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء في 8 بنوك، بينما صعد السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي، مقارنة بأسعار أمس.

 

سعر الدولار في 9 بنوك

البنك الأهلي المصري: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيها للبيع.

 

بنك مصر: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.

 

بنك القاهرة: 47.12 جنيه للشراء، و46.22.جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.

 

بنك البركة: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.

 

بنك قناة السويس: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.

 

بنك كريدي أجريكول: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع..

 

بنك الإسكندرية: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.

 

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

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