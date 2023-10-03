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سعر الدولار يسجل مفاجأة في السوق السوداء رغم استقراره في البنوك

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الدولار
الثلاثاء، 03-10-2023 05:13 م


سجل سعر الدولار خلال التعاملات الرسمية اليوم الثلاثاء 3-10-2023، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه، وسجل في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل، سعر 30.85 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه، وسجل في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

سعر الدولار في السوق السوداء

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 39 و39.50 جنيه للشراء، و40 و40.50 جنيه للبيع، بينما قال مراقبين، إن  سعر الدولار في السوق السوداء متداول عند مستوى بين 40 جنيها و40.5 جنيه للدولار الواحد، وهو ما يقل قليلا عن سعر تداوله خلال الشهر الماضي.

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