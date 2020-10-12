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سعر الدولار يسجل تراجعًا في البنك المركزي

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 12-10-2020 06:07 م أحمد سالم
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020، بقيمة بلغت قرشا واحدا في البنك المركزي المصري، وبنفس القيمة في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.
وبلغ السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.62 جنيها للشراء، 15.75 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وانخفض بقيمة بلغت 4 قروش بختام تعاملات الأحد 11 أكتوبر 2020، في البنك المركزي المصري، بينما تراجع بقيمة بلغت قرشا واحدا بعض البنوك العاملة في السوق المحلية.

وبلغ سعر الدولار نحو 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، في بنوك بنكي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار الأمريكي، يشهد حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضي.
 

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