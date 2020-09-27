سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه المصري

الأحد، 27-09-2020
03:48 م
محمد فضل- متابعات
تباينت أسعار العملات
اليوم الأحد 27-9-2020، أمام الجنيه المصرى
، وذلك مع
بداية تعاملات اليوم بعد انتهاء العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، ووفقا لآخر
تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار
العملات
مقابل الجنيه المصرى
اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار
اليوم: 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
سعر
اليورو الأوروبى: بلغ 18.25 جنيه للشراء، 18.45 جنيه للبيع.
سعر
الجنيه الإسترلينى: بلغ 19.92 جنيه للشراء، 20.23 جنيه للبيع.
سعر
الريال السعودى: ثبت عند سعر
الريال 4.10 جنيه للشراء.
سعر
الدينار الكويتى: بلغ 48.80 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع.