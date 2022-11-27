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سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات الأسبوع

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الدولار
Native
Teads
الأحد، 27-11-2022 10:36 ص

استقر سعر الدولار اليوم الأحد، مقابل الجنيه في 8 بنوك، مع بداية التعاملات، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، بينما ارتفع سعر شراء الدولار 3 قروش في مصرف أبوظبي الإسلامي.

أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 24.48 جنيه للشراء، و24.53 جنيه للبيع.

بنك مصر: 24.48 جنيه للشراء، و24.53 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.51 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 24.50 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.52 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.56 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و24.58 جنيه للبيع.

بنك البركة: 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.
 

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