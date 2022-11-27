سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات الأسبوع

الأحد، 27-11-2022
10:36 ص
استقر
سعر الدولار
اليوم الأحد، مقابل الجنيه
في 8 بنوك، مع بداية التعاملات، مقارنة بنهاية
تعاملات الخميس الماضي، بينما ارتفع سعر شراء الدولار
3 قروش في مصرف أبوظبي الإسلامي.
أسعار
الدولار
اليوم
البنك
الأهلي المصري: 24.48 جنيه للشراء، و24.53 جنيه للبيع.
بنك
مصر: 24.48 جنيه للشراء، و24.53 جنيه للبيع.
بنك
الإسكندرية: 24.51 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.
بنك
القاهرة: 24.50 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع.
البنك
التجاري الدولي: 24.52 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.
بنك
قناة السويس: 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.
بنك
كريدي أجريكول: 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.
مصرف
أبو ظبي الإسلامي: 24.56 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و24.58 جنيه للبيع.
بنك
البركة: 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.