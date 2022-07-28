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سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بمصر

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الدولار
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Teads
الخميس، 28-07-2022 08:53 ص

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى البنك المركزي 18.88جنيه للشراء و 18.99جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 18.94جنيه للشراء و 18.97جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنك مصر إيران للتنمية 18.92جنيه للشراء و 18.97جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك (التجاري الدوليCIB ، المشرق،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي) 18.91جنيه للشراء و 18.97جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنك كريدى اجريكول، نحو 18.90جنيه للشراء و 18.97جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 18.89جنيه للشراء و 18.95جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس فى بنوك (المصرف المتحد، فيصل الإسلامي) نحو 18.89جنيه للشراء و 18.97جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنك قطر الوطني QNB نحو 18.89جنيه للشراء و 18.96جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك ( العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية، البركة، الكويت الوطني) نحو 18.87جنيه للشراء و 18.97جنيه للبيع.

وتقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.94جنيه للشراء

 

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