سعر الدولار مقابل الجنيه في أبرز 10 بنوك بمصر

الإثنين، 03-10-2022
11:15 ص
استقر سعر صرف الدولار
مقابل الجنيه
اليوم الاثنين، في
10 بنوك مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.
أسعار الدولار
اليوم
البنك الأهلي المصري: 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.
بنك مصر: 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 19.54 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي: 19.51 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.56 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 19.52 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 19.49 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.
بنك البركة: 19.49 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.