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سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الأحد بالبنوك المصرية

cdn4.premiumread
الدولار
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الأحد، 17-04-2022 12:52 م
سجل سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 17-4-2022، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.35 للشراء، 18.42 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.34 جنيه للشراء، 18.44 جنيه للبيع.
وفى بنك الإسكندرية سجل 18.34 جنيه للشراء، 18.44 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.34 جنيه للشراء، 18.43 جنيه للبيع.
 وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.34 جنيه للشراء.

18.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.35 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.34 جنيه للشراء.

18.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.35 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى
18.34 جنيه للشراء.

18.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.36 جنيه للشراء.

18.44 جنيه للبيع.
 

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