سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الأحد بالبنوك المصرية

الأحد، 17-04-2022
12:52 م
سجل سعر الدولار
استقرارًا أمام الجنيه المصر
ى اليوم الأحد 17-4-2022، خلال التعاملات الصباحية
بالبنوك المصر
ية، وثبت بالبنك الأهلي المصر
ى وبنك مصر
عند سعر 18.35 للشراء، 18.42
جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.34 جنيه للشراء، 18.44 جنيه
للبيع.
وفى بنك
الإسكندرية سجل 18.34 جنيه للشراء، 18.44 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف
فى البنك المركزى المصر
ى عند 18.34 جنيه للشراء، 18.43 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار
فى البنوك كالتالى:
سعر الدولار
فى
البنك المركزى المصر
ي
18.34 جنيه
للشراء.
18.43 جنيه
للبيع.
سعر الدولار
فى
البنك الأهلي المصر
ي
18.35 جنيه
للشراء.
18.42 جنيه
للبيع.
سعر الدولار
فى
بنك الإسكندرية
18.34 جنيه
للشراء.
18.44 جنيه
للبيع.
سعر الدولار
فى
بنك مصر
18.35 جنيه
للشراء.
18.42 جنيه
للبيع.
سعر الدولار
فى
البنك التجارى الدولى
18.34 جنيه
للشراء.
18.44 جنيه
للبيع.
سعر الدولار
فى
مصر
ف أبو ظبى الإسلامى
18.36 جنيه
للشراء.
18.44 جنيه
للبيع.