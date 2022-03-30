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سعر الدولار في جميع البنوك اليوم الأربعاء

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الدولار
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الأربعاء، 30-03-2022 10:05 ص
نقدم لكم خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.
سجل أعلى سعر للشراء اليوم 18.30جنيه في  مصرف أبو ظبي الإسلامي.
البنك المركزي المصري
18.26جنيه للشراء، مقابل 18.39 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي
18.30جنيه للشراء، مقابل 18.39 جنيه للبيع.


أسعار صرف الدولار الأمريكي:
بنك الإمارات دبي الوطني
18.27جنيه للشراء، مقابل 18.37 جنيه للبيع.

بنك كريدي اجريكول
18.29جنيه للشراء، مقابل 18.39 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي
18.27جنيه للشراء، مقابل 18.37 جنيه للبيع.

بنك بلوم
18.25جنيه للشراء، مقابل 18.35 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران للتنمية
18.25جنيه للشراء، مقابل 18.35 جنيه للبيع.

المصرف المتحد
18.25جنيه للشراء، مقابل 18.35 جنيه للبيع.

بنك المشرق
18.29جنيه للشراء، مقابل 18.39 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطني
18.29جنيه للشراء، مقابل 18.39 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعي
18.27جنيه للشراء، مقابل 18.37 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري
18.27جنيه للشراء، مقابل 18.37 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المتحد
18.29جنيه للشراء، مقابل 18.39 جنيه للبيع.


بنك فيصل الاسلامي
18.27جنيه للشراء، مقابل 18.37 جنيه للبيع.

بنك HSBC

18.27جنيه للشراء، مقابل 18.37 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني
18.27جنيه للشراء، مقابل 18.37 جنيه للبيع.
بنك مصر
18.27جنيه للشراء، مقابل 18.37 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
18.27جنيه للشراء، مقابل 18.37 جنيه للبيع.
 

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