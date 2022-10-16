سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم.. سجّل هذا الرقم

الأحد، 16-10-2022
11:35 ص
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سعر الدولار
اليوم الأحد مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه
في ختام تعاملات يوم الخميس الماضي.
ونرصد
لكم سعر الدولار
مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم مع مقارنتها بنهاية
تعاملات الخميس الماضي.
أسعار
الدولار اليوم
البنك
الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.
بنك
مصر: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.
بنك
الإسكندرية: 19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
بنك
القاهرة: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
البنك
التجاري الدولي: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
البنك
العربي الأفريقي: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
بنك
قناة السويس: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
بنك
كريدي أجريكول: 19.64 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
مصرف
أبو ظبي الإسلامي: 19.68 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
بنك
البركة: 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.