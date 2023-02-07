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سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم بالبنوك رسميًا

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سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم بالبنوك رسميًا

توقعات-سعر-الدولار-مقابل-الجنيه-المصري..-هل-سيصل-لمستوى-28-جنيه؟
الدولار
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الثلاثاء، 07-02-2023 10:40 ص

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-2-2023، استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة بمصر، ليحقق سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري مستوى 30.25 جنيه للشراء، ومستوى 30.35 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في مصر

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري مستوى 30.25 جنيه للشراء، ومستوى 30.35 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في التجاري الدولي 30.25 جنيه للشراء، ومستوى 30.35 جنيه للبيع.

 

 

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.25 جنيه للشراء، ومستوى 30.35 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.3 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع

 

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي 30.25 جنيه للشراء، ومستوى 30.35 جنيه للبيع.

 

 

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف المتحد 30.25 جنيه للشراء، ومستوى 30.35 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول 30.25 جنيه للشراء، ومستوى 30.35 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 30.25 جنيه للشراء، ومستوى 30.35 جنيه للبيع.

 

 

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.25 جنيه للشراء، ومستوى 30.35 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع.

 

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