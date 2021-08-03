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سعر الدولار في المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
Native
الثلاثاء، 03-08-2021 09:04 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
و سجل الدولار في في البنك المركزي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
كما سجل الدولار في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.
 

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