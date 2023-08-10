الخميس 10 أغسطس 2023
توقيت مصر 20:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل رقمًا جديدًا وهذا سعره الرسمي في البنوك

"طلبت تنفس صناعي وأغرتني".. حكاية توصيلة انتهت بسائق تطبيق شهير بهتك عرض فتاة

أثارت الجدل.. سعودية تسافر إلى مصر مخصوص لأغرب سبب (فيديو)

"القاتل الصامت".. تقطير البول بعد الانتهاء من التبول علامة على مرض خطير

أزمة جديدة في الزمالك بطلها أحمد فتوح

بالصور.. كرش عمرو دياب يثير صدمة ويحتل التريند

نهال عنبر تلتقي شيخ الأزهر وترتدي الحجاب (صورة)

سب وقذف مرتضى منصور.. قرار جديد من القضاء بشأن نجم الزمالك السابق

مارس معي العلاقة 6 سنوات دون زواج.. اعترافات المحامية قاتلة طبيب الساحل

شاهد.. أول ظهور لـ سيد عبدالحفيظ بعد إقالته من الأهلي

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل رقمًا جديدًا وهذا سعره الرسمي في البنوك

images (3)
الدولار
الخميس، 10-08-2023 01:29 م


شهدت السوق الموازي تذبذب بشكل كبير بعد قرار المركزي  رفع أسعار الفائدة 1% مقابل الجنيه حيث سجل الدولار سعره بالسوق السوداء وتعرض لضربات متتالية من قبل الحكومة، لخفض سعر الدولار لسعر متقارب من سعر البنوك،ووصل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء ما بين 36 و37 جنيها.
وانهار وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء وذلك بعد طرح الشهادات الدولارية في بنكي الاهلي ومصر إلى ما هو دون 37.5 جنيها مقارنة بنحو 40 جنيها للدولار في الشهور الماضية، نتيجة لتراجع الطلب بشكل حاد.
فيما استقر الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 10 أغسطس 2023، حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، بينما استقر في بنكا الأهلي ومصر إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، كما حقق الدولار في مؤشر جوجل 30.72 جنيه مصري.

 
سعر الدولار اليوم الخميس10-8-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات في البنوك
 
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم.. 30.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم.. 30.84 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم.. 30.75 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم.. 30.75 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي
سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سعر الدولار اليوم.. 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم.. 30.90 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني
سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي
سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم في بنك البركة الإسلامي
سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.

إقرأ ايضا

IMG-20230809-WA0003

تراجع مفاجئ في سعر الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك اليوم

IMG-20230808-WA0022

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك الآن

IMG-20230807-WA0016

بعد رفع الفائدة.. مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك اليوم

أخبار متعلقة

IMG-20230809-WA0003

تراجع مفاجئ في سعر الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك اليوم

IMG-20230808-WA0022

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك الآن

IMG-20230803-WA0019

قبل قرار البنك المركزي.. سعر الدولار في السوق السوداء الآن

IMG-20230801-WA0007

بعد أيام من طرح الشهادات الدولارية.. مفاجأة في سعر الدولار بالسوق السوداء

6e42ca4b-88e2-4464-b610-0bb76161327e

بعد ارتفاعه في السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا

68333270-fed5-4661-840a-b770b56d353a

يقترب من 40 جنيهًا مجددًا.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء