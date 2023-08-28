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سعر الدولار رسميًا وفي السوق السوداء.. وإليكم سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي

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الجنيه والدولار
الإثنين، 28-08-2023 01:36 م


عاود سعر الدولار في السوق السوداء، الظهور أمام الجنيه المصري لأعلى مستوى ووصل إلى 40 جنيها للبيع.

وبحسب مصدر مطلع، تراجع سعر الدولار نهاية تعاملات أول أمس السبت من 41 جنيها إلى مستوى 40.25، فيما لم تتضح الرؤية عن سعر الورقة الأمريكية اليوم، مشيرًا إلى أنها لن تتخلى عن حاجز الـ40 جنيهًا.

ووفقًا لمصادر بشركة الحرية للصرافة، تراوح متوسط أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم بين 30.85 للشراء و30.95 للبيع، في ظل تراجع جماعي لكافة كميات العملات الأجنبية المتداولة داخل شركات الصرافة، على خلفية تجاذب السوق السوداء لها

فيما شهدت أسعار الدولار اليوم الإثنين،  استقرارا في بداية التعاملات اليومية، حيث بلغ 30.92 جنيه مصري، فيما شهدت العملات الأجنبية في مصر تغيرات ملحوظة.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في مصر: وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم إلى 33.38 جنيها.
سعر الدولار الكندي في مصر: وصل سعر صرف الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم إلى 22.72 جنيها.

سعر الدولار الاسترالي في مصر: وصل سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم إلى 19.80 جنيها.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 100.29جنيها.
سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري: وصل سعر صرف الدولار الليبي أمام الجنيه المصري اليوم إلى 6.41 جنيها.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 8.24 جنيها.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري 38.98 جنيها.

سعر الدرهم الإماراتي: سجل سعر صرف الدرهم الاماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 8.42 جنيها.

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