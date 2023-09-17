سعر الدولار رسميًا اليوم ويسجل هذا الرقم في السوق السوداء





استقر سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، فيما تباين سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، وجاءت تلك الأسعار كالتالي.

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند نحو 30.83 جنيه للشراء، وعند 30.93 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند نحو 30.75 جنيه للشراء، وعند 30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند نحو 30.75 جنيه للشراء، وعند 30.85 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي عند نحو 30.85 جنيه للشراء، وعند 30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوناني عند نحو 30.85 جنيه للشراء، وعند 30.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس عند نحو 30.85 جنيه للشراء، وعند 30.95 جنيه للبيع

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة عند نحو 30.85 جنيه للشراء، وعند 30.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي عند نحو 30.85 جنيه للشراء، وعند 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في السوق السوداء

كما تباين سعر صرف الدولار في السوق السوداء وسجل عند حوالي 39 جنيها، ويختلف حسب المنطقة والمحافظة والأخرى.

ويذكر إن حالة من الاستقرار والثبات يشهدها سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه سواء لحركة البيع أو حركة الشراء، بينا ارتفع سعره في السوق الموازي، ويختلف سعر صرف الدولار بالسوق السوداء من محافظة لأخرى.