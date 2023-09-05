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سعر الدولار رسميًا اليوم وهذا سعره الآن في السوق السوداء

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سعر الدولار رسميًا اليوم وهذا سعره الآن في السوق السوداء

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الدولار
الثلاثاء، 05-09-2023 01:32 م


شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 حالة من الاستقرار، في السوق السوداء والبنوك العاملة في مصر، حيث وصل سعر الدولار في البنك المركزي إلى 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

الدولار في البنك المركزي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي: 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

الدولار في بنكي الأهلي ومصر
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، ووصل سعره في بنك مصر لنفس السعر.

الدولار في بنك الإسكندرية
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

الدولار في بنك فيصل الإسلامي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي الدولي: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

الدولار في بنك التعمير والإسكان
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

الدولار في المصرف العربي الدولي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على مؤشر جوجل
يصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على مؤشر جوجل إلى 30.91 جنيها.

سعر الدولار في السوق السوداء 
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية «السوق السوداء» ما بين 39.54 و 39.79 جنيها.

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