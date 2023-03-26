سعر الدولار.. تعرف على سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك

شهد سعر صرف الدولار استقرارًا أمام العملة المصرية، داخل عدد من البنوك العاملة في مصر، اليوم الاحد 26 مارس 2023، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم في التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الإسكان والتعمير

وصل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك المصرف المتحد

وصل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك SAIB

سجل سعر الدولار في بنك SAIB نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.