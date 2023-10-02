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سعر الدولار امام الجنيه في البنوك اليوم وهذا سعره الآن بالسوق السوداء

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سعر الدولار امام الجنيه في البنوك اليوم وهذا سعره الآن بالسوق السوداء

الإثنين، 02-10-2023 01:36 م


ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك. 
 وجاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر كالآتي: 
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 
سعر الدولار مقابل الجنيه بالمصرف المتحد
وسجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنك الأهلي المتحد
وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الجنيه مقابل الدولار في بنك فيصل الإسلامي
وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 
أسعار الدولار في بنك كريدي أجريكول
وسجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء
توتر بالسوق الموازي، حيث تراوح سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، ما بين 39 إلى 40 جنيهًا، بعد أن كان يسجل نحو 42 جنيهًا.

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