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سعر الدولار اليوم.. يرتفع ويسجل هذا الرقم في البنوك

elaosboa45017
الدولار
Native
Teads
الإثنين، 06-06-2022 11:49 ص

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين ارتفاعًا بسيطًا، مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 18.60 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.60 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.62 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 18.61 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.62 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.58 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 18.58 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.63 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.61 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.63 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع
 

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