سعر الدولار اليوم.. يرتفع ويسجل هذا الرقم في البنوك

الإثنين، 06-06-2022
11:49 ص
شهد سعر الدولار
اليوم الاثنين ارتفاعًا بسيطًا، مقابل الجنيه
في 10 بنوك مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه
بنهاية تعاملات أمس.
أسعار
الدولار
اليوم
البنك
الأهلي المصري: 18.60 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.
بنك
مصر: 18.60 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.
بنك
الإسكندرية: 18.62 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.
بنك
القاهرة: 18.61 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.
البنك
التجاري الدولي: 18.62 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.
البنك
العربي الأفريقي الدولي: 18.58 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.
بنك
قناة السويس: 18.58 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.
مصرف
أبو ظبي الإسلامي: 18.63 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.
بنك
كريدي أجريكول: 18.61 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.
بنك
البركة: 18.63 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع