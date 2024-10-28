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سعر الدولار اليوم.. كم وصل "الأخضر" في البنوك بعد القرارات الأخيرة؟

2022090804010414
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الإثنين، 28-10-2024 02:12 م

 

ننشر سعر الدولار اليوم الاثنين 28-10-2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 48.67 جنيه للشراء و48.80 جنيه  للبيع .

 

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 48.69 جنيه للشراء و 48.79 جنيه  للبيع و بنك مصر سعر جنيه للشراء و 48.69 جنيه و 48.79 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 48.69 جنيه 48.79 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.69 جنيه للشراء و 48.79 جنيه  للبيع

 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.69 جنيه للشراء.

 

48.79 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

48.69 جنيه للشراء.

 

48.79 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.69 جنيه للشراء.

 

48.79 جنيه للبيع.

 

 

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.69 جنيه للشراء.

 

48.79 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.69 جنيه للشراء.

 

48.79 جنيه للبيع.

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