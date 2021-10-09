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سعر الدولار اليوم في المعاملات الصباحية اليوم السبت

الدولار
الدولار
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السبت، 09-10-2021 09:16 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
 وسجل سعر الدولار السبت 9 أكتوبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي 15.68 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.76 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.76 جنيه.
 

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