سعر الدولار اليوم رسميًا وهذا سعره في السوق السوداء

الأحد، 08-10-2023
01:42 م
شهد سعر الدولار
أمام الجنيه
اليوم، استقرارا في معظم البنوك المصر
ية، إذ بلغ سعره في البنك المركزي 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع، وذلك بعد قرار اجتماع البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة قبل أسبوعين، في حين ارتفع سعره على مؤشر جوجل والسوق السوداء
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سعر الدولار
اليوم
البنوك المصر
ية بيع شراء
البنك المركزي المصر
ي 30.96 جنيه 30.83 جنيه
البنك الأهلي المصر
ي 30.85 جنيه 30.75 جنيه
بنك مصر
30.85 جنيه 30.75 جنيه
البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه
بنك الإسكندرية 30.95 جنيه 30.85 جنيه
مصر
ف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه
البنك العربي الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه
بنك البركة الإسلامي 30.95 جنيه 30.85 جنيه
بنك بلوم 30.95 جنيه 30.85 جنيه
سعر الدولار
اليوم على مؤشر جوجل
وجاء سعر الدولار
اليوم على مؤشر جوجل أمام الجنية مساويا 30.66 جنيه مصر
ي
سعر الدولار
أمام الجنيه
المصر
ي في البنك المركزي:
30.82 جنيه للشراء. و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في السوق السوداء
من ناحية أخرى تراوح سعر الدولار
اليوم في السوق السوداء
بين 38.90 إلى 40 جنيهًا.