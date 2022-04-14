سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية

الخميس، 14-04-2022
12:30 م
انخفض سعر
الدولار
وأغلب العملات العربية اليوم في البنك الأهلي اليوم الخميس 14-4-2022
لليوم الثاني على التوالي، في حين ارتفعت معظم أسعار العملات الأجنبية.
وانخفضت أسعار
الدولار
أمس في مصر حوالي 9 قروش للبيع والشراء بحسب الأسعار المعلنة من البنك
المركزي المصري.
وأصدر البنك
الأهلي ثاني نشرات تحديث أسعار العملات الأجنبية اليوم الساعة 10.55 صباحًا.
وانخفض سعر
الدولار
مقابل الجنيه اليوم قرشًا واحدًا للشراء وقرشًا واحدًا للبيع.
وانخفض أيضًا
سعر الفرنك السويسري 3 قروش للشراء والبيع.
وارتفعت أسعار
اليورو 12 قرشًا للشراء و13 قرشًا للبيع، الجنيه الاسترلينى 23 قرشًا للشراء و21
قرشًا للبيع، الدولار
الكندي 9 قروش للشراء و7 قروش للبيع، والكرون الدنماركي
قرشين للشراء والبيع، الكرون النرويجي وقرشين للشراء وقرشًا واحدًا للبيع،
والكرونا السويدي قرشًا واحدًا للشراء وقرشين للبيع.
وارتفع الين
الياباني 6 قروش للشراء وقرشين للبيع، وارتفع سعر الدولار
الاسترالي 3 قروش للشراء
وانخفض قرشين للبيع.
وانخفض سعر
الدينار الكويتي قرشًا واحدًا للشراء والبيع، الدينار البحريني 3 قروش للشراء
والبيع، وانخفض سعر الريال العماني 3 قروش للشراء والبيع، الدينار الأردني قرشًا
واحدًا للشراء والبيع.
واستقر تقريبًا
سعر الريال السعودي وأيضًا الدرهم الإماراتي وكذلك الريال القطري.
أسعار الدولار
اليوم وباقي العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي الخميس 14 أبريل 2022
انخفضت أسعار
الدولار
وأغلب العملات العربية اليوم، في حين ارتفعت أغلب العملات الأخري.
سعر الدولار
الأمريكي اليوم في البنك الأهلي
سعرالشراء 18.36
سعر البيع 18.43
سعر اليورو
اليوم في البنك الأهلي
سعرالشراء
19.983
سعر البيع
20.1311
سعر الجنيه
الإسترلينى اليوم في البنك الأهلي
سعرالشراء
24.0626
سعر البيع
24.2299
سعر الدولار
الكندي الآن في البنك الأهلي
سعرالشراء
14.6074
سعر البيع
14.6946
سعر الكرون
الدانماركي اليوم في البنك الأهلي
سعرالشراء
2.6863
سعر البيع 2.7064
سعر الكورن
النرويجي في البنك الأهلي
سعرالشراء
2.0943
سعر البيع
2.1149
سعر الكرونا
السويدي اليوم في البنك الأهلي
سعرالشراء
1.9337
سعر البيع
1.9567
سعر الفرنك
السويسري الآن
سعرالشراء
19.628
سعر البيع
19.7641
سعر الين
الياباني الآن
سعرالشراء
14.6062
سعر البيع
14.7322
سعر الدولار
الأسترالي اليوم في البنك الأهلي
سعرالشراء
13.6598
سعر البيع
13.7635
سعر الدينار
الكويتى الآن في البنك الأهلي
سعرالشراء
57.9088
سعر البيع
60.456
سعر الريال
السعودي اليوم في البنك الأهلي
سعرالشراء
4.8913
سعر البيع
4.9147
سعر الدرهم
الإماراتي الآن في البنك الأهلي
سعرالشراء
4.9955
سعر البيع
5.0178
سعر الدينار
البحرينى اليوم في البنك الأهلي
سعرالشراء
47.4419
سعر البيع
48.8833
سعر الريال
العماني في البنك الأهلي
سعرالشراء
46.599
سعر البيع
47.8714
سعر الريال
القطري اليوم في البنك الأهلي
سعرالشراء
4.7077
سعر البيع
5.0383
سعر الدينار
الأردنى الأن
سعرالشراء
25.5355
سعر البيع
25.9944