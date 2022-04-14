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سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية

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الخميس، 14-04-2022 12:30 م

انخفض سعر الدولار وأغلب العملات العربية اليوم في البنك الأهلي اليوم الخميس 14-4-2022 لليوم الثاني على التوالي، في حين ارتفعت معظم أسعار العملات الأجنبية.
وانخفضت أسعار الدولار أمس في مصر حوالي 9 قروش للبيع والشراء بحسب الأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري.
وأصدر البنك الأهلي ثاني نشرات تحديث أسعار العملات الأجنبية اليوم الساعة 10.55 صباحًا.
وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم قرشًا واحدًا للشراء وقرشًا واحدًا للبيع.
وانخفض أيضًا سعر الفرنك السويسري 3 قروش للشراء والبيع.
وارتفعت أسعار اليورو 12 قرشًا للشراء و13 قرشًا للبيع، الجنيه الاسترلينى 23 قرشًا للشراء و21 قرشًا للبيع، الدولار الكندي 9 قروش للشراء و7 قروش للبيع، والكرون الدنماركي قرشين للشراء والبيع، الكرون النرويجي وقرشين للشراء وقرشًا واحدًا للبيع، والكرونا السويدي قرشًا واحدًا للشراء وقرشين للبيع.
وارتفع الين الياباني 6 قروش للشراء وقرشين للبيع، وارتفع سعر الدولار الاسترالي 3 قروش للشراء وانخفض قرشين للبيع.
وانخفض سعر الدينار الكويتي قرشًا واحدًا للشراء والبيع، الدينار البحريني 3 قروش للشراء والبيع، وانخفض سعر الريال العماني 3 قروش للشراء والبيع، الدينار الأردني قرشًا واحدًا للشراء والبيع.
واستقر تقريبًا سعر الريال السعودي وأيضًا الدرهم الإماراتي وكذلك الريال القطري.

أسعار الدولار اليوم وباقي العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي الخميس 14 أبريل 2022
انخفضت أسعار الدولار وأغلب العملات العربية اليوم، في حين ارتفعت أغلب العملات الأخري.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي
سعرالشراء 18.36

سعر البيع 18.43

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي
سعرالشراء 19.983

سعر البيع 20.1311

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم في البنك الأهلي
سعرالشراء 24.0626

سعر البيع 24.2299

سعر الدولار الكندي الآن في البنك الأهلي
سعرالشراء 14.6074

سعر البيع 14.6946

سعر الكرون الدانماركي اليوم في البنك الأهلي
سعرالشراء 2.6863

سعر البيع 2.7064

سعر الكورن النرويجي في البنك الأهلي
سعرالشراء 2.0943

سعر البيع 2.1149

سعر الكرونا السويدي اليوم في البنك الأهلي
سعرالشراء 1.9337

سعر البيع 1.9567

سعر الفرنك السويسري الآن
سعرالشراء 19.628

سعر البيع 19.7641

سعر الين الياباني الآن
سعرالشراء 14.6062

سعر البيع 14.7322

سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك الأهلي
سعرالشراء 13.6598

سعر البيع 13.7635

سعر الدينار الكويتى الآن في البنك الأهلي
سعرالشراء 57.9088

سعر البيع 60.456

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي
سعرالشراء 4.8913

سعر البيع 4.9147

سعر الدرهم الإماراتي الآن في البنك الأهلي
سعرالشراء 4.9955

سعر البيع 5.0178

سعر الدينار البحرينى اليوم في البنك الأهلي
سعرالشراء 47.4419

سعر البيع 48.8833

سعر الريال العماني في البنك الأهلي
سعرالشراء 46.599

سعر البيع 47.8714

سعر الريال القطري اليوم في البنك الأهلي
سعرالشراء 4.7077

سعر البيع 5.0383

سعر الدينار الأردنى الأن
سعرالشراء 25.5355

سعر البيع 25.9944
 

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