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سعر الدولار الرسمي مقابل الجنيه في البنوك المصرية

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سعر الدولار الرسمي مقابل الجنيه في البنوك المصرية

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الدولار
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الأحد، 08-01-2023 02:11 م
استقر سعر الدولار في البنوك المصرية، اليوم الأحد 8 يناير 2023، عند أعلى مستوى، مع ترقب السوق لوضع الاستثمار الأجنبي بعد تحريك سعر صرف الجنيه خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأحد نحو 27.5 جنيه للبيع، و27.1 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 27.1 جنيه للبيع، و27.5 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة إلى 27.15 جنيه للبيع، و27.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم في بنك CIB
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك CIB نحو 27 جنيهًا للبيع، و27.1  جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 8 يناير 2023
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-1-2023 بالبنوك المصرية
سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان
استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان عند 27 جنيهًا للبيع، و27.1 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي
ثبت سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي عند 27.15 جنيه للبيع، و27.25 جنيه للشراء.

الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 27.15 جنيه للبيع، و27.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد: 27.15 جنيه للبيع، و27.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 27.2 جنيه للبيع، 27.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك قناة السويس:  27.15 جنيه للبيع، و27.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي
سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك قطر الوطني الأهلي: 27 جنيهًا للبيع، و27.1 للشراء.
 

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