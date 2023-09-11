سعر الدولار الآن رسميًا وهذا سعره في السوق السوداء

الإثنين، 11-09-2023
01:48 م
تعتبر أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصر محل اهتمام الملايين ، إذ تحرك سعر الدولار
ببطئ في السوق الموازية ، على خلفية إعلان انضمام مصر لتكتل بريكس الذي يضم مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية ومنها الهند والصين وروسيا.
سعر الدولار
في السوق السوداء اليوم
ووصل سعر الدولار
، في السوق الموازية في مصر اليوم من 38 جنيها إلى 39.5 جنيهًا، بعد ارتفاع وصل نحو 42.5 و 43 جنيها.
سعر الدولار
البنك المركزي
وشهد سعره تراجعا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:
1 دولار = 30.82 جنيه للشراء
سعر الدولار
اليوم بالبنك الأهلي
سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:
1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم بنك مصر
وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي:
1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار اليوم
وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:
1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
مؤشر الدولار
سعر الدولار
عالميا تراجع بشكل طفيف بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية عالمية.
وسجل المؤشر 104.92 نقطة بحلول الساعة 02:02 بتوقيت جرينتش، فيما سجل 105.06 نقطة أمس، و 99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022