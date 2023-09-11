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سعر الدولار الآن رسميًا وهذا سعره في السوق السوداء

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سعر الدولار الآن رسميًا وهذا سعره في السوق السوداء

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الدولار
الإثنين، 11-09-2023 01:48 م


تعتبر أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصر محل اهتمام الملايين ، إذ تحرك سعر الدولار  ببطئ في السوق الموازية ، على خلفية إعلان انضمام مصر لتكتل بريكس الذي يضم مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية ومنها الهند والصين وروسيا.
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 
ووصل سعر الدولار،  في السوق الموازية في مصر اليوم من 38 جنيها إلى 39.5 جنيهًا، بعد ارتفاع وصل نحو 42.5 و 43 جنيها.

سعر الدولار البنك المركزي
وشهد سعره تراجعا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

1 دولار =  30.82 جنيه للشراء
سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم بنك مصر
وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي:

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار اليوم
وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
مؤشر الدولار 
سعر الدولار عالميا تراجع بشكل طفيف بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية عالمية.

وسجل المؤشر 104.92 نقطة بحلول الساعة 02:02 بتوقيت جرينتش، فيما سجل 105.06 نقطة أمس، و 99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022

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