سعر الدولار الآن رسمياً في البنوك بعد القرار الأخير





استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 9 يونيو 2024، بعد آخر انخفاض سجله بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وفي أول يوم عمل للبنوك، نستعرض أسعار الدولار، وفقًا لآخر المستويات المعلنة.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 9 يونيو 2024، استقر في بنك قناة السويس، نحو 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى سجل في بنك المصرف المتحد، اليوم الأحد 9 يونيو 2024، نحو 47.45 جنيه للشراء، 47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر في البنك الأهلي، الأحد 9 يونيو 2024، عند 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حافظ على استقراره في بنك مصر، اليوم الأحد 9 يونيو 2024، ليسجل نحو 47.54 جنيه للشراء، 47.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر في البنك التجاري الدولي، اليوم الأحد، 9 يونيو 2024، عند 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأحد، 9 يونيو 2024، عند 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.