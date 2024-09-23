سعر الدولار الآن بعد الارتفاع المفاجئ في البنوك





شهد سعر الدولار ارتفاعاً مفاجئاً، مقابل الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع و بنك مصر سعر جنيه للشراء و48.32 جنيه و48.42 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و48.50 جنيه 48.60 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.32 جنيه للشراء.

48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.52 جنيه للشراء.

48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.