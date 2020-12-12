سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك

السبت، 12-12-2020
06:09 م
الطيب حسين
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت، لعدم وجود تعاملات.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أسعار الدولر اليوم، مقارنة بالأسعار الخميس الماضي.
سجل سعر الدولار
الرسمي أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري، 15.638 جنيه للشراء، و15.772 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.
أما مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.
وفي بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.
عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.
سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.
وفي بنك QNB سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للبيع، و15.75 للشراء.