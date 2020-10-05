الإثنين 05 أكتوبر 2020
توقيت مصر 16:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نيللي كريم تصدم فنان شهير وتحدثه عن «حيواناته المنوية»

«الصحة العالمية»: إصابة 10% من سكان العالم بـ«كورونا»

رسالة مكتوبة من أمير الكويت إلى «السيسي»

سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية اليوم الإثنين

صدمة.. عريس يقتل عروسه في حفل الزفاف أمام المعازيم والسبب !

بشرى سارة.. إعفاء 10 مليون طالب من المصاريف الدراسية

فنانة شابة تتهم مخرجًا شهيرًا باستدراجها لمنزله ومواقعتها جنسيًا

مفاجأة.. تعيين مؤمن زكريًا سفيرًا لنهائي أبطال إفريقيا

الصحة العالمية: 10% من سكان العالم لديهم كورونا

انتحار طفل بالشرقية بسبب لعبة "بابجي"

سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية اليوم الإثنين

1146
الجنيه
 
الإثنين، 05-10-2020 03:43 م محمد فضل- متابعات

تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 5-10-2020، أمام الجنيه المصرى، حيث شهد سعر الدولار انخفاضا بقيمه قرش واحد، وتباين سعر باقى العملات، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
الدولار
انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 15.69جنيه للشراء، و15.79جنيه للبيع مقابل سعره أمس الأحد كان بـ15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
اليورو
تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.36 جنيه للشراء، 18.52 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.36 جنيه للشراء، و18.56جنيه للبيع.
الجنيه الإسترلينى
تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.24 جنيه للشراء، 20.45 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 20.15 جنيه للشراء، و20.46 جنيه للبيع.



الريال السعودى
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
الدينار الكويتى
تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.85 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.85 جنيه للشراء، و51.59 جنيه للبيع.


 

إقرأ ايضا

Capture

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

36e6232c-72bc-4ca3-acfc-8ccd7ea204f5_16x9_1200x676

المفاجآت تتواصل والدولار يتراجع بشكل حاد أمام الجنيه

download

البورصة تربح 4 مليارات جنيه في نهاية التعاملات

أخبار متعلقة

جنيه-مقابل-دولار-1-1600x1000

هبوط حاد للدولار أمام الجنيه

4201619172533963a1451332400

سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه المصري

20200628101601161

18 قرشًا.. الدولار ينهار أمام الجنيه

224

الدولار يصل لأعلى مستوى عالمي

147-111400-price-dollar-sudan-wednesday-september-9-2020_700x400

تراجع مفاجئ للدولار أمام الجنيه.. تعرف على سعره اليوم الخميس

2020_8_13_10_53_4_82

تراجع حاد للدولار.. سعر العملة الخضراء يهوي