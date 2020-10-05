سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية اليوم الإثنين

الإثنين، 05-10-2020
03:43 م
محمد فضل- متابعات
تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 5-10-2020، أمام الجنيه
المصرى، حيث
شهد سعر الدولار
انخفاضا بقيمه قرش واحد، وتباين سعر
باقى العملات، وذلك مقارنة
بأسعار أمس الأحد، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك
الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه
المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
الدولار
انخفض سعر الدولار
اليوم أمام الجنيه
المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك
الأهلى المصرى، لـ 15.69جنيه للشراء، و15.79جنيه للبيع مقابل سعر
ه أمس الأحد كان
بـ15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
اليورو
تباين سعر
صرف اليورو أمام الجنيه
المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك
الأهلى المصرى، وبلغ 18.36 جنيه للشراء، 18.52 جنيه للبيع مقابل سعر
ه أمس 18.36
جنيه للشراء، و18.56جنيه للبيع.
الجنيه
الإسترلينى
تباين سعر
صرف الجنيه
الإسترلينى أمام الجنيه
المصرى، وفقاً لآخر تحديثات
البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.24 جنيه للشراء، 20.45 جنيه للبيع مقابل سعر
ه أمس
20.15 جنيه للشراء، و20.46 جنيه للبيع.
الريال السعودى
استقر سعر
صرف الريال السعودى أمام الجنيه
المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك
الأهلى المصرى، وثبت عند سعر
الريال 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
الدينار الكويتى
تباين سعر
صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه
، طبقاً لآخر بيانات البنك
الأهلى المصرى، وبلغ 48.85 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع مقابل سعر
ه أمس كان بـ
48.85 جنيه للشراء، و51.59 جنيه للبيع.