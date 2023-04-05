ساويرس يخسر.. من هو أغنى رجل في مصر؟





يتواجد في قائمة مجلة فوربس لأثرياء العالم 6 مصريين، 5 منهم من عائلتي ساويرس ومنصور، حيث يتصدر القائمة لعام 2023 رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس بالنسبة للأغنياء المصريين.

جاء ناصف ساويرس (62عاما) في المركز الأولى ضمن قائمة أغنياء مصر، (305 عالمايا) وتبلغ ثروته 7.4 مليار دولار، حيث انخفضت ثروته 300 مليون دولار عن العام السابق.

ويمتلك ناصف -إلى جانب أوراسكوم للإنشاءات المصرية - ما يقرب من 6% من أسهم شركة "أديداس" للملابس الرياضية، و5% في شركة (Madison Square Garden Sports) المدرجة في نيويورك، والمالكة لفريق (NBA Knicks) وفريق (NHL Rangers).

ويتولى ناصف إدارة شركة (OCI)، أحد أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في العالم، ولها مصانع في ولايتي تكساس وآيوا ويتم تداول أسهمها في بورصة يورونكست أمستردام.

أما في المرتبة الثانية (787 عالميا) رجل الأعمال محمد منصور (75 عاما)، وهو وزير سابق، ويشرف على مجموعة منصور التي أسسها والده لطفي منصور عام 1952، وارتفعت ثروته إلى 3.6 مليار دولار بعدما كانت 2.5 مليار دولار، متخطيا بذلك نجيب ساويرس الشقيق الأكبر لناصف ساويرس.

أسس منصور وكالات (جنرال موتورز) في مصر عام 1975، ليصبح أحد أكبر موزعي سياراتها في العالم، ولدى المجموعة أيضًا حقوق توزيع حصرية لمعدات (Caterpillar) في مصر و7 دول إفريقية أخرى.

أما نجيب ساويرس (68 عامًا)، الأخ الأكبر لناصف، فجاء في المرتبة الثالثة (878 عالميا) بين أغنياء مصر بثروة بلغت 3.3 مليار دولار في 2023 بانخفاض قدره 100 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، وفقا للقائمة.

يترأس نجيب مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وشركة (Italiaonline) العاملة بمجال الإنترنت، ولديه حصة أغلبية تبلغ 88% في شركة (Euronews)، كما قام بتطوير منتجعاً فاخراً يحمل اسم (Silversands) في جزيرة غرينادا.

وفي المركز الرابع (1516 عالميا) بالقائمة جاء محمد الفايد (94 سنة) بثروة 2.1 مليار دولار، بعدما زادت ثروته 300 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.

ولد محمد الفايد بمدينة الإسكندرية، وانتقل فى منتصف عام 1960 إلى المملكة المتحدة حيث صنع ثروته، يمتلك فندق (Ritz Paris ) الذى تمت إعادة افتتاحه عام 2016، وباع الفايد عام 2013 نادي فولهام الإنجليزي إلى الملياردير شاهد خان بقيمة مقدرة 300 مليون دولار.

وفي المرتبة الخامسة (1905 عالميا) جاء يوسف منصور الشقيق الأكبر لمحمد وياسين منصور بثروة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار وذلك بدون زيادة أو نقصان عن العالم الماضي.

وأخيراً وفي المركز السادس (2133 عالميا)، جاء ياسين منصور الشقيق الأصغر لمحمد ويوسف منصور بثروة تقدر بحوالي 1.3 مليار دولار بزيادة قدرها 200 مليون دولار عن العام الماضي، حيث لم تتأثر ثروات عائلة منصور هذا العام وحافظو على مكتساباتهم من العام الماضي.