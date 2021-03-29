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رويترز : نجاح تعويم سفينة قناة السويس العالقة
سفينة قناة السويس
الإثنين، 29-03-2021
06:53 ص
أحمد عادل شعبان
أعلنت وكالة رويترز، فى خبر عاجل لها، نجاح مناورات شد السفينة البنمية الجانحة "إيفر جيفن" بقناة السويس اليوم الاثنين.
كانت قناة السويس أعلنت في وقت سابق إعادة محاولات قطر السفينة.
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المصريون
سفينة قناة السويس
ايفر جرين
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