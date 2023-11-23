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رقم صادم.. وكالة فيتش تكشف سعر الدولار المتوقع بعد التعويم

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الدولار
الخميس، 23-11-2023 12:44 م


توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تراجع كبير في سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار خلال الربع الأول من 2024، ليصل سعر الصرف إلى 45 جنيهًا، بالتوازي مع رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس خلال الـ6 شهور الأولى من نفس العام.
كما توقعت الوكالة، بأن البنك المركزي المصري سوف يخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 31 جنيهًا ليصل السعر الرسمي للجنيه بعد التويم بين 40 و45 جنيهًا في الربع الأول من العام القادم.
وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام المراجعة الأولى من قبل صندوق النقد الدولي.
الجدير بالذكر تجاوز سعر صرف الدولار بالسوق السوداء حاجز 50 جنيهًا.

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