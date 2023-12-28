رغم قرار المركزي.. الدولار يصل لمستوى قياسي في السوق السوداء ويسجل هذا الرقم

الخميس، 28-12-2023
07:48 م
قفز سعر الدولار
في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية للمضاربة على العملة) إلى مستوى قياسي جديد مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم، وفق ما قاله أحد المراقبين لسوق الصرف.
وأوضح المصدر أن سعر الدولار
في السوق السوداء قفز فوق مستوى 54 جنيها خلال تعاملات اليوم وذلك مقارنة بمستوى بين 52 و53 جنيها في تعاملات صباح أمس، وذلك بعد زيادة أسعار الذهب ونقص المعروض من النقد الأجنبي في البنوك والصرافات.
وبذلك تتسع الفجوة بين سعري الدولار في البنوك والسوق السوداء إلى نحو 23 جنيها، حيث يتداول في القطاع المصرفي عند قرب 31 جنيها وهو مستواه المستقر منذ مارس الماضي.
سعر الدولار
اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار
اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار
في بنك cib
وحافظ سعر الدولار
اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.