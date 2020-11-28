رغم عدم التعاملات.. الدولار يسجل هذه الأرقام في بيانات البنوك

السبت، 28-11-2020
08:12 م
شهدت أسعار صرف الدولار
مساء اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا في معظم البنوك
مقارنة بيوم الخميس.
وجاءت أسعار الدولار
وفقًا لبيانات البنك الامركزي لعدم وجود تعاملات اليوم.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة، والتجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع للبيع.
وسجل في بنك القاهرة 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار
اليوم في بنك العربي الأفريقي 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار
في بنكي الإسكندرية، والتعمير والإسكان 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.