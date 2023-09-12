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رغم استقراره في البنوك.. ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

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رغم استقراره في البنوك.. ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

الدولار
الدولار
الثلاثاء، 12-09-2023 04:36 م


تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات سوق المال والبنوك المصرية بنسبة 0.17% ، وذلك تزامناً مع أنباء عن تأجيل مراجعة صندوق النقد البرنامج التمويلي المصري.

وقد سجل الدولار متوسط 30.77 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.82 جنيهاً مصرياً للبيع، والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

 

سعر الدولار اليوم  

واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعه اليوم منذ الإعلان عن انضمام مصر إلى التكتل الاقتصادي "بريكس"، ليسجل الدولار في البنك المركزي اليوم 30.82 جنيهاً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً للبيع، وقد سُجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس عند 30.85 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

لم يطرأ تغيير على سعر الدولار في كل من البنك الأهلي وبنك الإسكندرية وبنك مصر مسجلاً 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل في البنك المركزي اليوم 30.84 جنيهاً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

 

عاود الدولار الصعود في السوق الموازية اليوم، بعد أنباء بشأن تأجيل مراجعة البرنامج التمويلي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي؛ مسجلاً 39.50 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 40 جنيهاً.

 

سعر اليورو مقابل الجنيه

 

أيضاً انخفض سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي 32.98 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 33.13 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي اليوم 32.93 جنيهاً للشراء، مقابل 33.12 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

 

شهد سعر اليورو في السوق السوداء صعوداً اليوم، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 42.4 جنيهاً للشراء، مقابل 42.94 جنيهاً للبيع.

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