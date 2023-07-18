الثلاثاء 18 يوليه 2023
توقيت مصر 23:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"أبوغزاله" تحصد جائزة أفضل شركة ملكية فكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الـ14

خلف الحبتور يفجر مفاجأة عن نيته شراء نادي الزمالك

محمد صبحي يبكي على الهواء: لا أتسول.. بس عايش في زنزانة انفرادية

شاهد.. أردوغان يهدي بن سلمان سيارة "توغ".. ماذا يعني لونها؟

طلقها بطريقة غريبة.. زوجة حسن شاكوش: عنده عيب مش ممكن تتحمله أي زوجة وسأفضحه

صور صادمة.. محمد رمضان يثير الجدل بملابس شفافة مع فتاة أجنبية

بعد سحب السيولة من البنوك.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

المدير الفني نام مع جميع اللاعبات.. فضيحة جنسية تهز منتخب سيدات متأهل للمونديال

رسميًا.. 10 جنيهات انخفاضًا في سعر الدواجن لهذا السبب

مرتضى منصور يكشف تفاصيل جديدة عن رجب بحة

رسميًا.. 10 جنيهات انخفاضًا في سعر الدواجن لهذا السبب

تربية-الدواجن
دواجن
الثلاثاء، 18-07-2023 09:31 ص

 

شهدت أسعار الدواجن انخفاضا كبيرا في الأسواق بنحو 10 جنيهات للكيلو جرام خلال الأيام الثلاثة الماضية، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

 

وأضاف السيد- حسب مصراوي- أن متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم بالأسواق يتراوح بين 63 و65 جنيها مقابل 75 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

 

وذكر أن ذلك يأتي بعد أن تراجعت أسعار الدواجن في المزرعة إلى 57 جنيها للكيلو مقابل 65 جنيها بالمزرعة يوم الخميس الماضي، بانخفاض 7 جنيهات.

 

وأرجع السيد تراجع أسعار الدواجن إلى الارتفاع الكبير في درجة الحرارة وخوف المربيين من نفوق الدواجن، وهو ما دفعهم لبيع القطعان، بما أدى لزيادة المعروض من الدواجن وانخفاض الأسعار.

 

وأشار إلى أن سعر كيلو الأوراك يسجل نحو 75 جنيها بالأسواق، ويصل أعلى سعر لكيلو البانيه إلى 165 جنيها.

 

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

إقرأ ايضا

287362ec-5447-46e5-adea-0e8044c19881

"أبوغزاله" تحصد جائزة أفضل شركة ملكية فكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الـ14

140-091922-dollar-to-egp-rate-today-tuesday-18-july-2023_700x400

بعد سحب السيولة من البنوك.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

2106616_0

سعر الدولار الآن في البنوك رسميًا