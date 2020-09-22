الثلاثاء، 22-09-2020
12:12 م
متابعات- أمينة عبد العال
دعا وزير المالية
الدكتور محمد معيط المواطنين للإسراع في الاستفادة من الخصومات المقررة
على السلع المعمرة وغير العمرة في إطار المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري "ما
يغلاش عليك" قبل نهايتها في ٢٦ أكتوبر المقبل.
وأشار الوزير في تصريحاته الصحفية التي نشرتها "
الوطن" إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التموين
للسماح لأصحاب البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من
الدعم الشهري للسلع التموينية، بإضافتها إلى رصيدهم بمبادرة "ما يغلاش عليك"
بدء من هذا الشهر، بحيث يمكن لهم شراء أي من السلع المعمرة وغير المعمرة المعروضة بمنافذ
البيع التي تمتد بمختلف أنحاء الجمهورية، وقد تم تصميم النظام الإلكتروني الخاص بذلك.
و أضاف :" أننا حريصون على تحريك عجلة الاقتصاد وسرعة
دوران رأس المال لصالح المواطنين، على النحو الذي يُساعد في توفير متطلباتهم الأساسية،
ويخلق فرص عمل جديدة، وذلك من خلال سداد مستحقات التجار والمصنعين من دعم الخزانة العامة
لأصحاب البطاقات التموينية في موعد أقصاه ٤ أيام عمل.
قال محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية
لشئون الموازنة،
إنه تم إعادة تصميم الموقع الإلكتروني لمبادرة "ما يغلاش عليك" بحيث يكون
مبسطًا بشكل أكبر، ويساعد في سرعة بحث المواطنين عن السلع التي يرغبون في شرائها.
أضاف أن المنصة الإلكترونية أثبتت فعاليتها في مبادرة "
ما يغلاش عليك" ، حيث شهدت إقبال ملحوظ من رواد الإنترنت، ودفعتهم للشراء " أون لاين"
، اختصارت للوقت والجهد، وقد قام بزيارتها أكثر من ٧ ملايين فرد بينما تجاوز عدد مشاهدات
المنشورات الخاصة بالمبادرة بمواقع التواصل الاجتماعي ٨٣ مليون مشاهدة لأكثر من ١٨
مليون فرد، لافتا إلى أن عدد السلع والمنتجات ومنافذ البيع في تزايد مستمر منذ انطلاق
المبادرة، حيث أصبح عدد الأصناف من السلع المعمرة وغير المعمرة حتى الآن نحو ٦٥ ألفًا،
يتم بيعها في ١٦٣١ منفذًا على مستوى الجمهورية.
أشار إلى أن هذه المبادرة مستمرة حتى ٢٦ أكتوبر المقبل، وأن
جهود تطويرها تتم بشكل دائم لكي يمكن زيادة قدرتها على تحقيق أهدافها الأساسية المتمثلة
في توفير السلع بأسعار مخفضة وتحفيز الاستهلاك وتشجيع الصنَّاع والتجَّار دعمًا للاقتصاد
الوطني.