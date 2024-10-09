رجع للصعود تاني.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك رسمياً

سجل سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، ارتفاعًا ملحوظاً، وفيما يلي
أسعار الدولار، وفقًا لآخر المستويات المعلنة.
سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، استقر عند
48.5 جنيه للشراء، 48.6 جنيه للبيع.
سعر الدولار في
بنك مصر
استقر سعر
الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، الأربعاء 9 أكتوبر 2024 عند: 48.5 جنيه
للشراء، و48.6 جنيه للبيع.
سعر الدولار في
بنك قناة السويس
سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في بنك قناة السويس سجل نحو
48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار في
بنك المصرف المتحد
سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد، الأربعاء 9 أكتوبر 2024، سجل نحو 48.50
جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في
البنك التجاري الدولي
سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري سجل في البنك التجاري الدولي، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024،
نحو 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع.
سعر الدولار في
بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار
في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 نحو: 48.5 جنيه للشراء، ونحو 48.6
للبيع.