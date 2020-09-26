دولة عربية سخر منها مستشار خامنئي.. لن تتخيل أجور عمالها اليوم

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السبت، 26-09-2020 10:12 ص عبد القادر وحيد
قال الصحفي الإيراني محمد مجيد الأحوازي إن جيبوتي عقب قطع علاقاتها مع إيران ارتفع الحد الأدنى لأجور  العمال بها وتفوق على إيران.
وكتب مجيد الأحوازي على حسابه في تويتر: " قبل 5 سنوات، سخر ولايتي مستشار خامنئي من دولة جيبوتي التي قطعت علاقاتها مع ايران".
وأضاف الأحوزاي:  اليوم الحد الأدنى للأجور في جيبوتي 200 دولار وفي إيران 65 دولار يعني ثلاث مرات أضعاف إيران.
وعن الوضع الإيراني الحالي نقل الصحفي الإيراني تصريحا عن الرئيس الإيراني حسن روحاني : إذا أراد الناس أن يشتموا أو يدعون الله ويلعنون من سبب لهم هذه المشاكل الإقتصادية، فهذه اللعنات يجب أن تكون موجهة للبيت الأبيض بواشنطن وليس الحكومة الإيرانية ، فلا ينبغي لأحد أن يعطي الناس العنوان الخطأ.
يذكر أن سعر الدولار الأمريكي في تسجيلاته الأخيرة في أسواق إيران وصل إلى  28.800 ألف تومان مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في انهيار العملة الإيرانية.  
 

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