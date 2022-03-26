دليل من 5 خطوات للربح في تداول الفوركس

السبت، 26-03-2022
09:07 م
يمكن أن يكون تداول الفوركس مربحًا للغاية، لكن يتوقف هذا على مستوى خبرة
المستثمر ومهاراته في التفاوض. وبالتالي يكون هذا السوق مجزيًا في حال كنت متداولًا
خبيرًا في فوركس
وتعرف كيفية تطبيق الاستراتيجيات الصحيحة، أما إذا كنت قد بدأت للتو فننصحك
باستثمار مبالغ صغيرة مع اتباع النصائح العامة للعمل في هذا المجال لتتمكن من
الاستثمار على مستويات أعلى في المستقبل.فالعمل ضمن هذا المجال متقلب للغاية، لذلك
قد تكسب الكثير ولكن قد تخسر الكثير بالمقابل في حال لم تكن لديك الخبرة الكافية.
أسرار الربح في تداول الفوركس
راقب النقاط المحورية اليومية
من المهم مراقبة النقاط المحورية اليومية للحصول على مؤشرات حول المسار
التجاري أو انعكاسات السوق المحتملة وذلكبغض النظر عن إستراتيجية التداول التي
تتبعها. كما يعد الاهتمام بالنقاط المحورية اليومية أمرًا مهمًا بشكل خاص إذا كنت
متداولًا يوميًا، وهو مهم أيضًا لجميع أنواع التداولات الأخرىلكون آلاف المتداولين
الآخرين يراقبون النقاط المحورية ويعتمدون عليها.
استغل الفرص
أنجح المتداولين هم أولئك الذين يخاطرون بأموالهم فقط عندما تتوفر لهم فرصة
مميزة في السوق، وهذا أحد أهم أسرار نجاح تجارتهم.
يشكل ارتفاع وهبوط العملات فرصًا كبيرة للنجاح في تداول الفوركس، لذلك عليك
معرفة سعر الشراء الذي أثبت سابقًا أنه يوفر دعمًا كبيرًا للسوق أو البيع عند سعر تعلم
مسبقًا بكونه فرصة لن تتكرر.
حافظ على رأس مالك
يعد تجنب الخسائر الكبيرة أكثر أهمية من تحقيق أرباح كبيرة فيتداول الفوركس.
قد لا يبدو هذا مناسبًا لك تمامًا إذا كنت مبتدئًا في السوق، لكن ينطوي الفوز في التداول
على معرفة كيفية الحفاظ على رأس المال الخاص بك.
فالسبب وراء عدم نجاح معظم الأفراد في تداول الفوركس هو ببساطة أن أموالهم
تنفد وبالتالي لا يمكنهم الاستمرار في التداول، فهم يخسرون كل شيء قبل أن تتاح لهم
الفرصة الجيدة لدخول تجارة مربحة.
لذلك ومن أجل تحقيق الربح يجب توفر رأس مال استثماري كافٍ في حسابك
للاستفادة من فرص التداول بشكل مستمر.
اجعل البساطة هدفك
يوجد فعليًا عدد لا نهائي من خطوط التحليل المحتملة التي يمكن للمتداول
تطبيقها على الرسم البياني. لكن استخدام العديد من خطوط التحليل لا يعني بالضرورة
أنها ستؤدي لمزيد من النجاح. فكلما كثر استخدامها ازداد الارتباك والشك والتردد
لدى المتدوال، وهذا يجعه يغرق في التفاصيل وينسى الهدف الرئيس.
تميل إستراتيجية تداول الفوركس البسيطة نسبيًا والتي تحتوي على عدد قليل من
قواعد التداول وتتطلب مراعاة الحد الأدنى من المؤشرات، إلى العمل بشكل أكثر فاعلية
للوصول إلى تداولات ناجحة.
اضبط أوامر إيقاف الخسارة عند مستويات معقولة
قد تبدو هذه النقطة بديهية للحفاظ على رأس مالك في حال خسارتك في تجارة ما،
ولكنها أيضًا عنصر أساسي للفوز بتداول العملات الأجنبية.
يرتكب العديد من المتداولين المبتدئين خطأًعند الاعتقاد بأن إدارة المخاطر
التجارية لا تعني شيئًا أكثر من وضع أوامر وقف الخسارة بالقرب من نقطة الدخول في التجارة.
فصحيح أن جزءًا من الإدارة الجيدة للأموال تستدعي عدم الدخول في صفقات بمستويات
خسارة بعيدة جدًا عن نقطة الدخول، لكون المخاطرة يمكن أن تحقق المزيد من الأرباح
في حال كانت التجارة رابحة.لكن أحد العوامل التي تسبب عدم نجاح التداول هو ضبط
أوامر إيقاف الخسارة قريبة جدًا من نقطة الدخول الخاصة بك،وذلك يعني أنك ستخسر
الكثير قبل أن تتوقف، وعندها لن تستطيع العودة إلى السوق بذات القوة التي بدأت بها.
ومن القواعد العامة التي يتم اتباعهالضبط أوامر إيقاف الخسارة في تداول
الفوركس بشكل سليمهيضبط أمر إيقاف الخسارة بعيدًا عن السعر الذي لا ينبغي للسوق
التداول به وذلك في حال كان تحليلك للسوق صحيحًا.
وهكذا نرى أن فوركس مثل أي ساحة استثمارية أخرى يجب على المتداول فيها تعلم
أساسيات المجال من خلال ممارستهاوالاطلاع عليها بشكل مستمر.
وبالطبع هذه ليست كل الأساسيات التي يجب اكتسابها عند دخول مجال تداول
الفوركس، لكن يمكننا اعتبار هذه النقاط بداية قوية للغاية في حال اتبعتها بشكل
صحيح.
نتمنى لكم التوفيق والنجاح.