خبر صادم بشأن سعر الدولار خلال الفترة القادمة

السبت، 27-08-2022
01:21 م
أصبح سعر الدولار
محلياً وعالمياً، حديث الساعة في كافة المجالس،
وذلك لما يترتب على سعر الدولار
اقتصاديا على كافة الدول، لما له من قوة اقتصادية وكونه
العملة الرئيسية على مستوى العالم، وخلال الأيام الأخيرة تغير سعر الدولار
بشكل كبير
على جميع الأصعدة.
وألقى جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي،
أمس الجمعة، واحدًا من أعنف الخطابات للاحتياطي الفيدرالي، حيث كان الخطاب بمثابة رسالة
إفاقة للأسواق التي بدأت في وضع توقعات غير واقعية لتخفيض الفيدرالي معدل الفائدة في
وقت أقرب من المتوقع، وميل الفيدرالي للتيسير.
وصدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجميع حينما شدد
على صرامة وقف التضخم، محذرًا من أنه يتوقع أن يواصل الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بطريقة
ستسبب "بعض الألم" للاقتصاد .
تأثير ذلك على مصر
توقع الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى
المصر
ي للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تحريك سعر الدولار
الفترة القادمة في مصر
،
نتيجة رفع بعض البنوك
الخاصة لاسعار الفائدة.
و أضاف "عبده" في تصريحات نقلها "صدى البلد"، أن قرض صندوق النقد الدولي من الممكن أن يحرك
أيضا أسعار الدولار
في مصر
الفترة المقبلة.
وعن أسباب ارتفاع أسعار الدولار
، وهل من المتوقع أن ترتفع
مجددا، قال الدكتور علي الادريسي، الخبير الاقتصادي، إنه من الوارد أن يرتفع سعر الدولار
الفترة القادمة، وأن هذا الانخفاض في سعر الجنيه جاء نتيجة تراجع بعض إيرادات السياحة
نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، والعامل الأخر هو ارتفاع تكفله الاستيراد، والعامل
الثالث هو انخفاض وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
وأضاف الإدريسي ، أنه من أهم عوامل ارتفاع سعر الدولار
مقابل
الجنيه المصر
ي، هو تراجع الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة الأخيرة، وأن كل هذه أسباب
أدت لخفض سعر الجنيه أمام الدولار
ووصل سعر الدولار
اليوم لـ 19.10 جنيه، وأنه من المتوقع
أن يستمر في الارتفاع ليتخطى حاجز الـ 20 جنيها.
وأضاف أنه لزيادة سعر الجنيه يجب زيادة حجم الاستثمارات المباشرة
وغير المباشرة والعمل على تخفيض حجم الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وعودة حجم السياحة
مرة أخرى، مؤكدا أنه من الصعب تعويم الجنيه لأن الوضع لا يحتمل انخفاض في السعر أكثر
من ذلك.