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حقيقة زيادة الضرائب .. وزير المالية يرد

وزير المالية
وزير المالية
الأحد، 13-09-2020 02:11 م متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الأنباء التي ترددت عن زيادة الضرائب غير صحيحة لافتا إلي الوزارة تحرص علي استقرار السياسة الضريبية بهدف جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل .
و أشار الوزير إلي أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد إصلاحات تاريخية لتكون أكثر تطور من خلال الاعتماد علي نظام رقمي متكامل للتيسير علي الممولين أو المكلفين ، حسبما نشرت " المصري اليوم " .
و أضاف معيط أن الشائعات التي تردت عن زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2.5 % خلال 5 سنوات من 14 إلي 16.5 % بنمو سنوي 5% من الناتج المحلي باعتباره أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة لا يعني مطلقا أي زيادة في أسعار الضرائب ، أنما يعني تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية و الاستفادة من زيادة نمو الناتج المحلي وهو ما يزيد حصيلة إيرادات الدولة مع الحفاظ علي استقرار السياسات الضريبية وتعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية لاستيفاء حق الشعب .

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