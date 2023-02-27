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ثبات الدولار وانخفاض عملات أخرى.. سعر العملات اليوم في البنوك المصرية

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الدولار
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Teads
الإثنين، 27-02-2023 12:15 م

 

بدأت تعاملات البنوك اليوم 27 فبراير 2023 بثبات أسعار الدولار مع انخفاض طفيف في باقى اسعار العملات الأجنبية والعربية.

 

سعر الدولار الأمريكي:

سجل الدولار الأمريكي اليوم 27 فبراير 2023: 30.48 جنيه للشراء 30.58 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو:

سجل اليورو اليوم 27 فبراير 2023: 32.11 جنيه للشراء 32.28 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترليني:

سجّل الجنيه الإسترلينى اليوم 27 فبراير 2023: 36.35 جنيه للشراء و36.58 جنيه للبيع

سعر الفرانك السويسرى:

سجل الفرانك السويسرى اليوم 27 فبراير 2023: 32.35 جنيه للشراء و32.52 جنيه للبيع.

 

سعر الـ100 ين ياباني:

سجل ال 100 ين ياباني اليوم 27 فبراير 2023: 22.32 جنيه للشراء و22.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى:

سجل الريال السعودى اليوم 27 فبراير 2023: 8.11 جنيه للشراء و8.15 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي:

سجل الدينار الكويتي اليوم 27 فبراير 2023: 95.95 جنيه للشراء و99.57 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي:

سجل الدرهم الإماراتي اليوم 27 فبراير 2023: 8.30 جنيه للشراء و8.32 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني:

سجل اليوان الصينى اليوم 27 فبراير 2023: 4.37 جنيه للشراء و4.39 جيه للبيع

 

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