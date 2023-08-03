توقعات أمريكية بشأن سعر الدولار في السوق السوداء بمصر

الخميس، 03-08-2023
01:44 م
يترقب الجميع صدور قرار الفائدة عن البنك المركزي
المصري، اليوم الخميس، حيث يتوقع العديد من الاقتصاديين الإبقاء على أسعار الفائدة كما هو، وذلك لعدم وجود سيولة كافية من العملة الصعبة في البلاد.
واستبعد بنك الاستثمار الأمريكي الشهير، غولدمان ساكس،حدوث خفض جديد لسعر الجنيه
المصري في البنوك على المدى القريب، مشيرًا إلى أن هذا سوف يؤدي إلى ترسخ عمل السوق السوداء لتداول الدولار
في مصر.
وقال غولدمان ساكس، في تقرير حديث، إن استمرار عمل السوق السوداء يزيد من مخاطر تفاقم التشوهات ذات الصلة في الاقتصاد والتي ظهرت في
زيادة عمليات الدولرة في الأسواق والسعي نحو اكتناز العملات الأجنبية من المصريين.