تفاوت في أسعار الدولار بين التراجع والاستقرار اليوم​

الجمعة، 27-11-2020
07:08 م
شهدت أسعار صرف الدولار
الأمريكى اليوم، استقرارًا ملحوظًا وفق بيانات البنك المركزي اليوم الجعة.
وارتفع سعر الدولار
قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع مقارنة بيوم الخميس.
وسجل سعر الدولار
فى البنك العربي الإفريقي 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار
فى البنك التجارى الدولى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.
وثبت سعره في البنك الأهلى المصرى عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار
ثابتا في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة، والتجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع للبيع.
واستقر سعر الدولار
اليوم في بنك القاهرة 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.