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تفاوت في أسعار الدولار بالبنوك.. تعرف على التفاصيل

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تفاوت في أسعار الدولار بالبنوك.. تعرف على التفاصيل
 
السبت، 14-11-2020 08:19 م

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه مساء اليوم السبت تفاوتا ملحوظًا.

وجاء هذا بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.


وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

 

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