تفاوت في أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين​

الإثنين، 23-11-2020
07:38 م
الطيب حسين
شهد سعر صرف الدولار
الأمريكي، أمام الجنيه
المصري، اليوم الاثنين في ختام التعاملات تفاوتًا ملحوظًا بين عدد ن البنوك العاملة في مصر.
وسجل سعر الدولار
، نحو 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.
وفي بنك مصر سجل سعر الدولار
، بلغ نحو 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه.
أما في بنك القاهرة فسجل السعر نحو 15.58 جنيه للشراء، 15.67 جنيه.
ووبلغ في البنك المركزي، نحو 15.56 جنيهاً للشراء، 15.69 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار
، في البنك التجاري الدولي نحو 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع.