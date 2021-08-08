تعرف علي سعر الدولار في البنوك اليوم

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الدولار
الدولار
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الأحد، 08-08-2021 09:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 8 أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
كما سجل الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني 15.62 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.72 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
 

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